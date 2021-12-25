Шевченко может не волноваться
Канадское Торонто пыталось переманить в свою команду капитана Дженоа Доменико Кришито. Однако опытный 35-летний футболист отказался от переезда из Серии А в МЧС.
Кстати Бенфика опозорилась в игре с Порту: Яремчук с треском вылетел из Кубка Португалии
Об этом сообщил авторитетный инсайдер Николо Скира. У Дженоа и без того огромные проблемы в первой части сезона. А трансфер лидера еще больше ударил бы по команде.
Интересно, что Кришито стал не единственным игроком Серии А, которым интересуется Торонто. Боссы канадского клуба хотят видеть в своей команде еще одного лидера, но в этот раз уже Наполи, Лоренцо Инсинье.
- Дженоа после 19 туров Серии А находится в зоне вылета – 18 место и 11 очков. Даже приход Андрея Шевченко к рулю команды пока еще не стал спасительным кругом "грифонов".
- Клуб из Генуи под руководством украинца провел уже восемь матчей, в которых одержал лишь одну победу, дважды сыграл вничью и потерпел пять поражений.
- В последнем поединке Дженоа дома удержала нулевую мировую с Аталантой Руслана Малиновского. Это была последняя встреча генуэзцев в 2021 году.
Карьера Кришито у Дженоа
- Центральный защитник выступает в структуре Дженоа с 2002 года. Но это было с перерывами и в командах разных возрастов.
- Впервые в основную команду он пришел в 2006 году. В последний раз вернулся в "грифоны" в 2018 году, когда перебрался свободным агентом из российского Зенита.
- В сезоне-2021/2022 отыграл 16 матчей, в которых забил 6 голов и сделал один ассист.