Шевченко может не волноваться

Канадское Торонто пыталось переманить в свою команду капитана Дженоа Доменико Кришито. Однако опытный 35-летний футболист отказался от переезда из Серии А в МЧС.

Кстати Бенфика опозорилась в игре с Порту: Яремчук с треском вылетел из Кубка Португалии

Об этом сообщил авторитетный инсайдер Николо Скира. У Дженоа и без того огромные проблемы в первой части сезона. А трансфер лидера еще больше ударил бы по команде.

К слову. Контракт Кришито с Дженоа рассчитан до 30 июня 2023 года. По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 1,5 миллионов евро.

Интересно, что Кришито стал не единственным игроком Серии А, которым интересуется Торонто. Боссы канадского клуба хотят видеть в своей команде еще одного лидера, но в этот раз уже Наполи, Лоренцо Инсинье.

Дженоа после 19 туров Серии А находится в зоне вылета – 18 место и 11 очков. Даже приход Андрея Шевченко к рулю команды пока еще не стал спасительным кругом "грифонов".

Клуб из Генуи под руководством украинца провел уже восемь матчей, в которых одержал лишь одну победу, дважды сыграл вничью и потерпел пять поражений.

В последнем поединке Дженоа дома удержала нулевую мировую с Аталантой Руслана Малиновского. Это была последняя встреча генуэзцев в 2021 году.

Карьера Кришито у Дженоа