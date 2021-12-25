Игра в одни ворота

Роман Яремчук с первых минут остался на скамейке для запасных. Украинский нападающий появился на футбольном поле после перерыва, когда счет был уже 3:0 в пользу Порта.

Вот так Малиновский попал в команду недели чемпионата Италии.

Следует отметить, что еще до семи минут на табло горели цифры 2:0 – комфортное преимущество соперника клуба украинца. Весь второй тайм Порту играл в меньшинстве после удаления Эванилсона.

Однако даже в большинстве и с Яремчуком на поле Бенфика не смогла забить хотя бы гол престижа. Уже в компенсированное арбитром время матча Николас Отаменди получил красную карточку и оставил Бенфику в меньшинстве, уровняв составы команд.

В итоге – 3:0 позорное поражение "орлов" и вылет из 1/8 финала Кубка Португалии.

В 2021 году Бенфику ждет еще один матч – снова против Порту, но на этот раз уже в чемпионате (30 декабря).

Клуб украинского футболиста после 15-ти туров замыкает тройку лидеров сезона.

Порту – Бенфика: видеообзор матча