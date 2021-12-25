Игра в одни ворота
Роман Яремчук с первых минут остался на скамейке для запасных. Украинский нападающий появился на футбольном поле после перерыва, когда счет был уже 3:0 в пользу Порта.
Вот так Малиновский попал в команду недели чемпионата Италии.
Следует отметить, что еще до семи минут на табло горели цифры 2:0 – комфортное преимущество соперника клуба украинца. Весь второй тайм Порту играл в меньшинстве после удаления Эванилсона.
Однако даже в большинстве и с Яремчуком на поле Бенфика не смогла забить хотя бы гол престижа. Уже в компенсированное арбитром время матча Николас Отаменди получил красную карточку и оставил Бенфику в меньшинстве, уровняв составы команд.
В итоге – 3:0 позорное поражение "орлов" и вылет из 1/8 финала Кубка Португалии.
- В 2021 году Бенфику ждет еще один матч – снова против Порту, но на этот раз уже в чемпионате (30 декабря).
- Клуб украинского футболиста после 15-ти туров замыкает тройку лидеров сезона.
Порту – Бенфика: видеообзор матча