Теофімо Лопес продовжує підігрівати інтерес до бою проти українського боксера Василя Ломаченка. Цього разу американець заявив, що поставить ставку на те, що бій не триватиме більше 3-х раундів.

Лопес розповів, що почувається у ролі чемпіона та вже не може дочекатись поєдинку проти українця. Про це він заявив у Instagram-трансляції.

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Не більше трьох раундів

За словами Теофімо, часу до бою залишилось зовсім трохи, тому підготовка відбувається на найвищому рівні.

Його команда довго йшла до цього поєдинку, тому всі в передчутті боксерської події, яка перепише історію боксу. Американець підсумував свою думку дуже зухвалою заявою.

Чи нокаутую я Ломаченка у першому раунді? Бій відбуватиметься не більше 3-х раундів. Я поставлю на це гроші,

– підкреслив Лопес.

Команда Лопеса мало не щодня підігріває інтерес до цього поєдинку. Тепер американець заявив, що хоче стати абсолютним чемпіоном світу у 23 роки та зазіхнути на рекорд Майка Тайсона.

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