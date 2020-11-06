Новый сезон баскетбольной лиги НБА начнется в декабре 2020 года. Профсоюз игроков НБА поддержал предложение лиги начать новый регулярный чемпионат 22 декабря.

Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриен Войнаровский. По его информации, сторонам еще нужно согласовать некоторые детали, в частности – финансовую сторону коллективного соглашения.

Кстати Звезда НБА Эдди Джонсон умер в тюрьме, где отбывал пожизненный срок

Что известно о сезоне НБА-2020/2021

регулярный чемпионат НБА будет состоять из 72 матчей и завершится до начала Олимпиады в Токио;

болельщикам будет разрешено посещать матчи регулярного чемпионата НБА при условии соблюдения карантина. Клубы смогут заполнять домашние арены на 25-50% их фактической вместимости;

драфт НБА пройдет 18 ноября;

тренировочные лагеря клубов ассоциации откроются 1 декабря;

между 18 ноября и 1 декабря начнет работу рынок свободных агентов.

Важно. Прошлый сезон НБА был прерван из-за карантина. Рестарт НБА состоялся летом и все команды были изолированы от внешнего мира. "Лейкерс" впервые за 10 лет стали чемпионами НБА.