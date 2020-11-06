Новий сезон баскетбольної ліги НБА розпочнеться у грудні 2020 року. Профспілка гравців НБА підтримала пропозицію ліги почати новий регулярний чемпіонат 22 грудня.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Едрієн Войнаровський. За його інформацією, сторонам ще потрібно узгодити деякі деталі, зокрема – фінансову сторону колективної угоди.

До речі Зірка НБА Едді Джонсон помер у в'язниці, де відбував довічний термін

Що відомо про сезон НБА-2020/2021

регулярний чемпіонат НБА буде складатися з 72 матчів і завершиться до початку Олімпіади в Токіо;

уболівальникам буде дозволено відвідувати матчі регулярного чемпіонату НБА за умови дотримання карантинних обмежень. Клуби зможуть заповнювати домашні арени на 25-50% їх фактичної місткості;

драфт НБА пройде 18 листопада;

тренувальні табори клубів асоціації відкриються 1 грудня;

між 18 листопада та 1 грудня почне роботу ринок вільних агентів.

Важливо. Минулий сезон НБА був перерваний через карантин. Рестарт НБА відбувся влітку й всі команди були ізольовані від зовнішнього світу. "Лейкерс" вперше за 10 років стали чемпіонами НБА.