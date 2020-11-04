Бывший баскетболист Эдди Джонсон скончался в одной из тюрем штата Флорида. Игрок, дважды сыгравший в матче всех звезд НБА, отбывал там пожизненный срок.

Эдди Джонсон отбывал наказание в тюрьме "Санта-Роза" в Милтоне. Он умер еще 26 октября от неизвестного заболевания, пишет AP.

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Эдди Джонсон был выбран на драфте в 1977 году командой "Атланта Хоукс". Выступал за эту команду на протяжении десяти сезонов. Начинал как игрок ротации, однако впоследствии стал баскетболистом стартовой пятерки.

Он дважды выступал в Матче Всех Звезд НБА – в 1980 и 1981 годах.

Получил прозвище "быстрый Эдди".

В феврале 1986 года был обменян в "Кливленд". В 1987 году подписал контракт с "Сиэтлом".

В 1987 году его пожизненно отстранили от баскетбола за употребление кокаина.

После окончания карьеры баскетболиста перебрался во Флориду. Там имел постоянные проблемы с законом. Дважды отбывал наказание за махинации, ограбления и торговлю наркотиками.

В 2008 году его приговорили к пожизненному заключению за сексуальное насилие над 8-летней девочкой.

Умер 26 октября 2020 года. Ему было 65 лет.

Стоит добавить, что в НБА выступал еще один баскетболист Эдди Джонсон. Однако он младше (родился 1 мая 1959 года), выступал за команды "Канзас-Сити Кингз", "Финикс Санс", "Сиэтл Суперсоникс", "Шарлотт Горнетс", "Олимпиакос" (Греция), "Индиана Пэйсерс" и "Хьюстон Рокетс". Известен тем, что набрал наибольшее количество очков среди игроков, которые никогда не попадали на матч всех звезд НБА.