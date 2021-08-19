Главным противостоянием 3-го предварительного раунда Кубка Украины станет галицко-волынское дерби между львовскими Карпатами и луцкой Волынью.
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Результаты жеребьевки Кубка Украины
- Эпицентр (Дунаевцы) – Нива (Тернополь)
- Буковина (Черновцы) – Прикарпатье (Ивано-Франковск)
- Карпаты (Львов) – Волынь (Луцк)
- ЛНЗ (Черкассы) – Олимпик (Донецк)
- Оболонь (Киев) – Полесье (Житомир)
- Чернигов (Чернигов) – Альянс (Липовая Долина)
- Никополь (Никополь) – Таврия (Симферополь)
- Балканы (Заря) – ВПК-Агро (Вишневое)
- Скорук (Томаковка) – Металлист (Харьков)
- Николаев (Николаев) – Волчанск (Покотиловка)
- Металлург (Запорожье) – Горняк-Спорт (Горишние Плавни)
Сетка Кубка Украины
11 победителей 3-го предварительного раунда выйдут в 1/16 финала. Там к ним присоединятся еще 11 клубов УПЛ, кроме участников еврокубков-2021/2022:
- Динамо
- Шахтер
- Заря
- Колос
- Ворскла
Представители Украины в еврокубках начнут борьбу в Кубке Украины с 1/8 финала. Базовый день проведения этих матчей – 27 октября.
Поединки 1/4 финала и 1/2 финала запланированы на 2 марта и 20 апреля 2022 года соответственно. Финал Кубка Украины должен состояться 11 мая 2022 года.