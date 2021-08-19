Хто претендує на нагороди

В чоловічому футболі за звання найкращого гравця сезону позмагаються три півзахисники. Це Кевін Де Брюйне (Бельгія, Манчестер Сіті), Жоржиньо (Італія, Челсі) та Н'Голо Канте (Франція, Челсі). При цьому всі троє позмагаються і за звання найкращого півзахисника Ліги чемпіонів в сезоні, що минув.

Варто додати, що в цьому сезоні Де Брюйне виграв лише АПЛ. Натомість Н'Голо Канте – Лігу чемпіонів. Найбільше ж трофеїв зібрав Жоржиньо. Він з Челсі переміг в Лізі чемпіонів, а зі збірною Італії – на Євро-2020.

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В жіночому футболі нагороду між собою розіграють представниці Барселони Ліке Мартенс (Нідерланди), Алексія Путельяс (Іспанія) та Дженніфер Ермосо. Цей клуб в цьому сезоні виграв жіночу Лігу чемпіонів, перервавши домінування французького Ліона. Дівчата також захистили титул чемпіонок Іспанії.

За звання найкращого тренера чоловічої команди змагаються Хосеп Гвардіола (Манчестер Сіті), Роберто Манчіні (збірна Італії) та Томас Тухель (Челсі). В кожного – по одному здобутому трофею – АПЛ, Євро-2020 та Ліга чемпіонів відповідно.

Серед тренерів жіночих команд боротьба за перемогу ведеться між Льюїсом Кортесом (Барселона), Петером Герхардссоном (збірна Швеції) та Еммою Хейс (Челсі).

Як обирали претендентів

Списки з трьох гравців та тренерів чоловічих був визначений голосуванням журі, до якого увійшли тренери 24 збірних, які брали участь в Євро-2020 року, тренери 80 клубів, що грали на груповому етапі Ліги чемпіонів УЄФА і Ліги Європи УЄФА в сезоні 2020/21, а також 55 спортивних журналістів з усіх асоціацій УЄФА.

Кожен член журі назвав свою трійку кращих футболістів. За перше місце нараховувалося п'ять балів, за друге – три, за третє – один. Підсумковий результат складався із загального числа балів, отриманих при голосуванні тренерів і журналістів. У шорт-лист потрапили три гравці, які набрали найбільше балів. Тренери не могли голосувати за футболістів своєї команди. Аналогічно було і з тренерами – вони не могли голосувати за себе.

За схожим принципом було голосування і за футболісток та тренерів жіночих команд. Тільки в голосуванні брали участь тренери 16 клубів, що грали в 1/8 фіналу жіночої Ліги чемпіонів, тренери 12 кращих жіночих збірних у рейтингу УЄФА, а також 20 відібраних журналістів, які спеціалізуються на жіночому футболі.

Нагороди вручать 26 серпня в Стамбулі на жеребкуванні групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2021/22.