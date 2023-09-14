Гранды не впечатлили: УПЛ объявила имена лучшего игрока и тренера за июль-август

В Украинской Премьер-лиге в течение летней части сезона было сыграно 5 туров. По их результатам были выбраны футболисты и тренеры, наиболее поразившие в начале кампании-2023/2024.

Голосование проходило в 2 этапа. Сначала спортивные сайты называли претендентов в обеих номинациях, после чего были сформированы финальные четверки, за которые могли отдать свои голоса все болельщики.

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Среди 8 кандидатов от грандов УПЛ были только представители Шахтера

По результатам первого этапа в топ-4 лучших футболистов попали: Кирилл Фесюн (Колос), Дмитрий Крыськив (Шахтер), Иван Дибанго (Кривбасс), Юрий Климчук (Рух).

В голосовании за лучшего тренера приняли участие Виталий Пономарев (Рух), Юрий Вернидуб (Кривбасс), Патрик ван Леувен (Шахтер), Роман Григорчук (Черноморец).

По результатам выбора болельщиков победили представители Кривбасса и Черноморца.

Лучший футболист (проценты голосов)

Иван Дибанго – 50.9 Юрий Климчук – 33.2 Дмитрий Крыськив – 10.7 Кирилл Фесюн – 5.2.

Лучший тренер

Роман Григорчук – 43.8 Юрий Вернидуб – 32.3 Виталий Пономарев – 20.9 Патрик Ван Леувен – 3.

Иван Дибанго отдал 3 ассиста, чем помог криворожскому клубу подняться на промежуточное третье место в турнирной таблице. Григорчук с одесским клубом занимает шестое место, имея в своем активе по 3 победы и поражения, среди которых выделяется триумф в матче с Динамо со счетом 3:2.