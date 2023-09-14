Гранды не впечатлили: УПЛ объявила имена лучшего игрока и тренера за июль-август
Источник:УПЛ
В Украинской Премьер-лиге в течение летней части сезона было сыграно 5 туров. По их результатам были выбраны футболисты и тренеры, наиболее поразившие в начале кампании-2023/2024.
Голосование проходило в 2 этапа. Сначала спортивные сайты называли претендентов в обеих номинациях, после чего были сформированы финальные четверки, за которые могли отдать свои голоса все болельщики.
Читайте также Все-таки украинец: Днепр-1 объявил имя нового главного тренера
Среди 8 кандидатов от грандов УПЛ были только представители Шахтера
По результатам первого этапа в топ-4 лучших футболистов попали: Кирилл Фесюн (Колос), Дмитрий Крыськив (Шахтер), Иван Дибанго (Кривбасс), Юрий Климчук (Рух).
В голосовании за лучшего тренера приняли участие Виталий Пономарев (Рух), Юрий Вернидуб (Кривбасс), Патрик ван Леувен (Шахтер), Роман Григорчук (Черноморец).
По результатам выбора болельщиков победили представители Кривбасса и Черноморца.
Лучший футболист (проценты голосов)
- Иван Дибанго – 50.9
- Юрий Климчук – 33.2
- Дмитрий Крыськив – 10.7
- Кирилл Фесюн – 5.2.
Лучший тренер
- Роман Григорчук – 43.8
- Юрий Вернидуб – 32.3
- Виталий Пономарев – 20.9
- Патрик Ван Леувен – 3.
Иван Дибанго отдал 3 ассиста, чем помог криворожскому клубу подняться на промежуточное третье место в турнирной таблице. Григорчук с одесским клубом занимает шестое место, имея в своем активе по 3 победы и поражения, среди которых выделяется триумф в матче с Динамо со счетом 3:2.Напомним. По итогам сезона-2022/2023 в УПЛ лучшим игроком было признано Артема Довбика, а тренером – Патрика ван Леувена.