Днепр-1 после провального старта сезона прекратил сотрудничество с бывшим главным тренером Александром Кучером. Клуб рассматривал вариант подписания контракта с европейским специалистом, однако, в результате выбор остановился на украинце.

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Большой шанс для Юрия Максимова

54-летний специалист подписал контракт с новым клубом сроком на 2 года. Последним местом работы Максимова был Звягель из Второй лиги, который он возглавлял с 20 июня 2023 года.Во главе клуба из Житомирской области он провел 8 матчей, в которых его команда одержала 6 побед при 2-х поражениях. После 5 сыгранных матчей Звягель с 12 баллами идет четвертым в турнирной таблице.

До этого короткое время Максимов провел в должности спортивного директора Полесья Житомир (с 21 апреля 2023 по 19 июня того же года).

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Что известно об Юрие Максимове