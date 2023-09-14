Днепр-1 после провального старта сезона прекратил сотрудничество с бывшим главным тренером Александром Кучером. Клуб рассматривал вариант подписания контракта с европейским специалистом, однако, в результате выбор остановился на украинце.
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Большой шанс для Юрия Максимова
54-летний специалист подписал контракт с новым клубом сроком на 2 года. Последним местом работы Максимова был Звягель из Второй лиги, который он возглавлял с 20 июня 2023 года.Во главе клуба из Житомирской области он провел 8 матчей, в которых его команда одержала 6 побед при 2-х поражениях. После 5 сыгранных матчей Звягель с 12 баллами идет четвертым в турнирной таблице.
До этого короткое время Максимов провел в должности спортивного директора Полесья Житомир (с 21 апреля 2023 по 19 июня того же года).
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Что известно об Юрие Максимове
- Во время игровой карьеры выступал за Кристалл Херсон, СК КЧФ Севастополь, Таврия Симферополь, Днепр, Динамо Киев, Вердер Бремен, Ростов, Борисфен Борисполь, Металлург Запорожья.
- В составе сборной Украины провел 27 матчей, 5 голов.
- В течение карьеры игрока трижды становился чемпионом Украины, обладатель Кубка Украины и Германии.
- Тренировал Динамо Минск, ЦСКА, Оболонь, Кривбасс, донецкий Металлург, Мордовия, Тараз, Кешля и Ворскла.
- Дольше всего возглавлял криворожский Кривбасс – 77 матчей.
- Завоевал два титула с Кешлей и Мордовией.