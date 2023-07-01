Артем Довбык – лучший игрок сезона в УПЛ. Представитель чемпиона Украины Шахтера стал всего третьим в номинации.

Достойно внимания "У нас было очень много драк в раздевалке": капитан клуба УПЛ о негативе внутри коллектива

Являлся лидером своего коллектива

Форвард Днепра-1 после того, как стал самым забивным игроком (24 гола) по итогам прошедшего сезона Украинской Премьер-лиги, был избран еще и лучшим игроком кампании в украинской элите. Артем Довбик попал в 12-ку анкет из 15-ти возможных (все из-за того, что представители днепрян за него голосовать не могли), а в 6-и – он вообще оказался под номером 1. Таким образом, форвард набрал 28 баллов и уверенно победил в данном голосовании.

"Серебряная" ступенька досталась еще одному представителю СК Днепр-1 Александру Пихаленко, набравшему 16 баллов. Интересно, что футболист Шахтера, ставший чемпионом УПЛ, попал всего на третье место. Тройку лидеров замкнул Георгий Судаков, у которого 12 баллов. Следует отметить, что перспективный полузащитник ранее был признан лучшим молодым игроком сезона в украинской элите.

Следует напомнить. Артему Довбику совсем немного не хватило, чтобы побить бомбардирский рекорд Генриха Мхитаряна, у которого 25 голов на счету.

Топ-игроков по итогам сезона УПЛ