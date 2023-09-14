Голосування відбувалося у 2 етапи. Спочатку спортивні сайти називали претендентів у обох номінаціях, після чого було сформавано фінальні четвірки, за які могли віддати свої голоси усі вболівальники.
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Серед 8 кандидатів від грандів УПЛ були лише представники Шахтаря
За результатами першого етапу до топ-4 найкращих футболістів потрапили: Кирило Фесюн (Колос), Дмитро Криськів (Шахтар), Іван Дібанго (Кривбас), Юрій Климчук (Рух).
У голосуванні за найкращого тренера взяли участь: Віталій Пономарьов (Рух), Юрій Вернидуб (Кривбас), Патрік ван Леувен (Шахтар), Роман Григорчук (Чорноморець).
За результатами вибору уболівальників перемогу здобули представники Кривбаса та Чорноморця.
Найкращий футболіст (відсотки голосів)
- Іван Дібанго – 50.9
- Юрій Климчук – 33.2
- Дмитро Криськів – 10.7
- Кирило Фесюн – 5.2.
Найкращий тренер
- Роман Григорчук – 43.8
- Юрій Вернидуб – 32.3
- Віталій Пономарьов – 20.9
- Патрік Ван Леувен – 3.
Іван Дібанго віддав 3 асисти, чим допоміг криворізькому клубу піднятися на проміжне третє місце в турнірній таблиці. Григорчук з одеським клубом наразі посідає шосте місце, маючи у своєму активі по 3 перемоги та поразки, серед яких виділяється тріумф у матчі з Динамо з рахунком 3:2.