Роналду не вошел даже в топ-33: названы лучшие игроки в истории ЧМ по футболу

3 ноября 2023, 13:22
Читати новину українською

Источник:

FourFourTwo

Футбольные болельщики очень любят разные статистические рейтинги и сравнения. Известный портал FourFourTwo сделал подборку из игроков, которые внесли наибольший вклад в наследие футбольных Мундиалей.

В итоговый рейтинг вошли 33 футболиста. Самое большое представительство имеют немцы и бразильцы – по 7 футболистов из этих сборных оказались в списке.

Читайте также Неудачный вояж в АПЛ: украинец Андрей Воронин вошел в рейтинг самых больших провалов Ливерпуля

Пеле оказался вне конкуренции

По версии новостно-статистического портала FourFourTwo, лучшим в истории чемпионатов мира стал легендарный бразилец Пеле. Он единственный, кто трижды триумфовал на Мундиалях (1958, 1962, 1970). На его счету 12 голов и 8 ассистов в 14 матчах на четырех турнирах.

Вторым стал Лионель Месси, который всю карьеру пытался завоевать титул чемпиона мира и достиг своего на полях Катара в 2022 году. Аргентинец на триумфальном турнире забивал в каждой стадии соревнования, где в статусе капитана своей сборной стал лучшим игроком ЧМ-2022. Это помогло ему впоследствии получить исторический восьмой "Золотой мяч" в карьере.

Тройку замкнул легендарный Диего Марадона. Аргентинец победил со своей командой на турнире в 1986 году, где забил тот самый гол "рукой Бога" и был бесспорным лидером команды. Всего на его счету на Мундиалях 8 забитых голов, 5 из которых на триумфальном турнире.

Интересно. Места в топ-33 не нашлось Криштиану Роналду, всегда находящегося среди лидеров в большинстве рейтингов. Португалец со своей сборной триумфовал на Евро в 2016 году, однако именно на чемпионатах мира ни разу не добывал медали. Он на Мундиалях забил 8 голов и отдал 2 ассиста в 22 матчах.

Топ-10 лучших игроков в истории ЧМ по версии FourFourTwo:

  1. Пеле (Бразилия)
  2. Лионель Месси (Аргентина)
  3. Диего Марадона (Аргентина)
  4. Роналдо (Бразилия)
  5. Зинедин Зидан (Франция)
  6. Франц Беккенбауэр (Германия)
  7. Килиан Мбаппе (Франция)
  8. Эйсебио (Португалия)
  9. Мирослав Клозе (Германия)
  10. Гарринча (Бразилия)
Автор: Денис Іваненко