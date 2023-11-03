До підсумкового рейтингу увійшли 33 футболісти. Найбільше представництво мають німці та бразильці – по 7 футболістів із цих збірних опинилися у списку.
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Пеле виявився поза конкуренцією
За версією новинно-статистичного порталу FourFourTwo, найкращим в історії чемпіонатів світу став легендарний бразилець Пеле. Він єдиний, хто тричі тріумфував на Мундіалях (1958, 1962, 1970). На його рахунку 12 голів та 8 асистів у 14 матчах на чотирьох турнірах.
Другим став Ліонель Мессі, який всю кар'єру намагався здобути титул чемпіона світу та досягнув свого на полях Катару у 2022 році. Аргентинець на тріумфальному турнірі забивав у кожній стадії змагання, де у статусі капітана своєї збірної став найкращим гравцем ЧС-2022. Це допомогло йому згодом отримати історичний восьмий "Золотий м'яч" у кар'єрі.
Трійку замкнув легендарний Дієго Марадона. Аргентинець переміг зі своєю командою на турнірі в 1986 році, де забив той самий гол "рукою Бога" та був беззаперечним лідером команди. Всього на його рахунку на Мундіалях 8 забитих голів, 5 з яких на тріумфальному турнірі.
Топ-10 найкращих гравців в історії ЧС за версією FourFourTwo:
- Пеле (Бразилія)
- Ліонель Мессі (Аргентина)
- Дієго Марадона (Аргентина)
- Роналдо (Бразилія)
- Зінедін Зідан (Франція)
- Франц Беккенбауер (Німеччина)
- Кіліан Мбаппе (Франція)
- Ейсебіо (Португалія)
- Мирослав Клозе (Німеччина)
- Гаррінча (Бразилія)