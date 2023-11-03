В итоговый рейтинг вошли 33 футболиста. Самое большое представительство имеют немцы и бразильцы – по 7 футболистов из этих сборных оказались в списке.
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Пеле оказался вне конкуренции
По версии новостно-статистического портала FourFourTwo, лучшим в истории чемпионатов мира стал легендарный бразилец Пеле. Он единственный, кто трижды триумфовал на Мундиалях (1958, 1962, 1970). На его счету 12 голов и 8 ассистов в 14 матчах на четырех турнирах.
Вторым стал Лионель Месси, который всю карьеру пытался завоевать титул чемпиона мира и достиг своего на полях Катара в 2022 году. Аргентинец на триумфальном турнире забивал в каждой стадии соревнования, где в статусе капитана своей сборной стал лучшим игроком ЧМ-2022. Это помогло ему впоследствии получить исторический восьмой "Золотой мяч" в карьере.
Тройку замкнул легендарный Диего Марадона. Аргентинец победил со своей командой на турнире в 1986 году, где забил тот самый гол "рукой Бога" и был бесспорным лидером команды. Всего на его счету на Мундиалях 8 забитых голов, 5 из которых на триумфальном турнире.
Топ-10 лучших игроков в истории ЧМ по версии FourFourTwo:
- Пеле (Бразилия)
- Лионель Месси (Аргентина)
- Диего Марадона (Аргентина)
- Роналдо (Бразилия)
- Зинедин Зидан (Франция)
- Франц Беккенбауэр (Германия)
- Килиан Мбаппе (Франция)
- Эйсебио (Португалия)
- Мирослав Клозе (Германия)
- Гарринча (Бразилия)