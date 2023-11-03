За всю историю 11 украинских футболистов успело поиграть в Английской премьер-лиге. Пятеро из них выступают до сих пор, а в 00-е в Англию въехал в том числе и Андрей Воронин.
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Экснападающий сборной Украины выступал за Ливерпуль. Впрочем, его результаты были не слишком удачными. Известный портал FourFourTwo, специализирующийся на различных футбольных рейтингах, представил список худших трансферов в истории мерсисайдского клуба.
Попал к нему и Воронин, заняв пятое место. Наиболее провальным ресурс признал переход защитника Пола Кончески из Фулхэма в 2010-м, но провел на "Энфилде" всего полгода. Также в топ-тройку попал и одиозный Марио Балотелли.
Рейтинг самых плохих трансферов в истории Ливерпуля
|МЕСТО
|ДЕВУТЬ
|СТРАНА
|ГОД
|КЛУБ
|Сумма
|1
|Пол Кончески
|Англия
|2010
|Фулхэм
|4 млн евро
|2
|Марио Балотелли
|Италия
|2014
|Милан
|20 млн евро
|3
|Энди Кэрролл
|Англия
|2011
|Ньюкасл
|41 млн евро
|4
|Эль-Хаджи Диуф
|Сенегал
|2002
|Ланс
|15 млн евро
|5
|Андрей Воронин
|Украина
|2007
|Байер
|свободный агент
|6
|Шон Данди
|Германия
|1998
|Карлсруэ
|2,7 млн евро
|7
|Фабио Борини
|Италия
|2012
|Парма
|13 млн евро
|8
|Наби Кейта
|Гвинея
|2018
|Лейпциг
|60 млн евро
|9
|Чарли Адам
|Англия
|2011
|Блэкпул
|8,5 млн евро
|10
|Альберто Аквилани
|Италия
|2009
|Рома
|20 млн евро
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Напомним, что Андрей перешел в Ливерпуль из Байера в 2007 году в статусе свободного агента. За первый год украинец так и не смог выиграть конкуренцию у Фернандо Торреса, довольствуясь выходами на смену.
На сезон 2008-2009 Воронин отправился в аренду в немецкую Герту, а в следующем сезоне провел на "Энфилде" всего полгода. Суммарно украинец отыграл 40 матчей за Ливерпуль, забив 6 голов.