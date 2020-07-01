Названо имя арбитра на последний матч "Динамо" – "Шахтер" в этом сезоне
Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола назначил судью на последний в нынешнем сезоне матч "Динамо" и "Шахтера", который состоится в субботу, 4 июля, на НСК "Олимпийский".
Центральный матч 29 тура УПЛ – "классическое" дерби между "Динамо" и "Шахтером" – обслужит Виталий Романов. На VAR будет работать Евгений Арановский, сообщает сайт УПЛ.
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Добавим, что Виталий Романов в прошлом туре судил встречу "Шахтера" и "Зари" (0:0). В донбасском дерби была показана одна желтая карточка.
Романов на матчах "Шахтера" и "Динамо"
Виталию Романову не привыкать судить "Динамо" и "Шахтер". В начале сезона он был арбитром матча за Суперкубок-2019, победа в котором досталась киевлянам (2:1). Рефери из Днепра показал в той игре всего лишь три желтых карточки.
Что касается чемпионата Украины-2018/19, то в нем при судействе Виталия Романова "Шахтер" обыграл "Динамо" в Харькове 2:1, а рефери предъявил 8 "горчичников" и удалил динамовца Кендзёру в компенсированное время.
"Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины
- Донецкий "Шахтер" в 27-м туре УПЛ обыграл "Александрию" (3:2) и досрочно стал чемпионом Украины.
- "Горняки" опережали ближайшего преследователя в таблице – "Динамо" – на 19 очков, но киевляне потеряли математические шансы догнать донецкий клуб, так как в последних 6 матчах смогут набрать максимум 18 очков.
- Кроме того, "Шахтер" обошел "Динамо" по количеству титулов, выигранных в независимой Украине. Теперь у "горняков" 35 трофеев, а у динамовцев – 34. Для "Шахтера" это 13-й выигранный чемпионат Украины, на счету "Динамо" – 15.