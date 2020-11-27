В УЕФА определили лучший гол недели в Лиге чемпионов. Им стал удар полузащитника "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеша.

В матче против турецкого "Башакшехира" Фернандеш оформил дубль. Он забил на 7 и 19 минутах матча.

И именно первый его гол в этом поединке стал лучшим, по мнению болельщиков.

Видео лучшего гола недели в Лиге чемпионов

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В голосовании Фернандеш обошел голы Санчо из дортмундской "Боруссии", Гравенберха из "Аякса" и Ракитича из "Севильи".