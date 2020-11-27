В УЄФА визначили найкращий гол тижня в Лізі чемпіонів. Ним став удар півзахисника "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеша.

У матчі проти турецького "Башакшехіра" Фернандеш оформив дубль. Він забив на 7 та 19 хвилинах матчу.

І саме перший його гол в цьому поєдинку став найкращим, на думку вболівальників.

Відео найкращого голу тижня в Лізі чемпіонів

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У голосуванні Фернандеш обійшов голи Санчо з дортмундської "Боруссії", Гравенберха з "Аякса" та Ракітича з "Севільї".