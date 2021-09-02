Лучшую оценку в составе сборной Украины получил вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко, которому поставили 8,3 и 7,7 балла соответственно.

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На счету 31-летнего хавбека семь ударов по воротам плюс удар в штангу, шесть успешных обводок из семи, три упущенных голевых момента, 66 раз касание мяча, 34 точные передачи из 39 (87%), в том числе шесть ключевых, три созданных голевых момента, две выигранные верховые дуэли из трех, два фола, один офсайд и один отбор мяча.

А лучшим игроком матча стал хавбек Казахстана Руслан Валиуллин, отметившийся дублем.



Оценки футболистов в матче Казахстан – Украина / Скриншоты

Казахстан – Украина: коротко о матче