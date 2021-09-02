Лучшую оценку в составе сборной Украины получил вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко, которому поставили 8,3 и 7,7 балла соответственно.
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На счету 31-летнего хавбека семь ударов по воротам плюс удар в штангу, шесть успешных обводок из семи, три упущенных голевых момента, 66 раз касание мяча, 34 точные передачи из 39 (87%), в том числе шесть ключевых, три созданных голевых момента, две выигранные верховые дуэли из трех, два фола, один офсайд и один отбор мяча.
Оценки футболистов в матче Казахстан – Украина / Скриншоты
Казахстан – Украина: коротко о матче
- Сборная Украины в четвертый раз подряд сыграла вничью в отборе на чемпионат мира 2022 года. Украинские футболисты во второй раз не смогли переиграть Казахстан.
- И если первое очко с Францией воспринималось как победа, то две ничьи с Казахстаном и потеря очков с Финляндией – словно поражения.
- Уже 4 сентября Украина в Киеве примет сборную Франции. Дальше в отборе на ЧМ-2022 "сине-желтых" ждет один поединок против Финляндии и две игры с Боснией и Герцеговиной.