Найкращу оцінку в складі збірної України отримав вінгер Вест Хема Андрій Ярмоленко, якому поставили 8,3 і 7,7 балів відповідно.

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На рахунку 31-річного хавбека сім ударів по воротах плюс удар у штангу, шість успішних обводок з семи, три втрачених гольових момента, 66 разів торкання м'яча, 34 точні передачі з 39 (87%), в тому числі шість ключових, три створених гольових момента, дві виграні верхові дуелі з трьох, два фоли, один офсайд і один відбір м'яча.

А найкращим гравцем матчу став хавбек Казахстану Руслан Валіуллін, який відзначився дублем.



Оцінки футболістів у матчі Казахстан – Україна / Скріншоти

Казахстан – Україна: коротко про матч