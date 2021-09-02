Найкращу оцінку в складі збірної України отримав вінгер Вест Хема Андрій Ярмоленко, якому поставили 8,3 і 7,7 балів відповідно.
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На рахунку 31-річного хавбека сім ударів по воротах плюс удар у штангу, шість успішних обводок з семи, три втрачених гольових момента, 66 разів торкання м'яча, 34 точні передачі з 39 (87%), в тому числі шість ключових, три створених гольових момента, дві виграні верхові дуелі з трьох, два фоли, один офсайд і один відбір м'яча.
Оцінки футболістів у матчі Казахстан – Україна / Скріншоти
Казахстан – Україна: коротко про матч
- Збірна України вчетверте поспіль зіграла внічию у відборі на чемпіонат світу 2022 року. Українські футболісти вдруге не змогли переграти Казахстан.
- І якщо перше очко з Францією сприймалося як перемога, то дві нічиї з Казахстаном і втрата очок з Фінляндією – немов поразки.
- Уже 4 вересня Україна у Києві прийме збірну Франції. Далі у відборі на ЧС-2022 "синьо-жовтих" один поєдинок проти Фінляндії та дві гри з Боснією і Герцеговиною.