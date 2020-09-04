Назвали лучшего игрока матча Украина-Швейцария по версии InStat
Защитник сборной Украины Богдан Михайличенко стал самым полезным игроком стартового поединка Лиги наций против Швейцарии (2: 1).
Дебютант национальной команды и автор асиста во время победного гола набрал 339 баллов по оценкам InStat, что является лучшим показателем среди игроков двух команд, пишет "Команда №1".
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За 90 минут Михайличенко выполнил 86 ТТД с браком 15%, выиграл девять единоборств из 13-ти, сделал три удачные обводки, четыре раза вступил в отбор, сделал семь перехватов и восемь подборов.
В тройку лучших футболистов матча по InStat Index также вошли Андрей Ярмоленко (329 баллов) и Александр Зинченко (328 баллов).
Украина-Швейцария: главное
3 сентября сборная Украины по футболу сыграла со Швейцарией в матче Лиги наций УЕФА. В тяжелом поединке "сине-желтые" одержали победу – 2:1.
Украина взяла три очка в тяжелом матче. Около часа игрового времени прошли под абсолютную диктовку Швейцарии, однако заключительная треть встречи прошла в равной борьбе.
Красавец-гол Александра Зинченко позволил команде Андрея Шевченко с победы стартовать в элитном дивизионе Лиги Наций, а уже 6 сентября "желто-синих" ждет поединок против Испании. Швейцария в этот же день будет противостоять Германии.