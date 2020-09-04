Захисник збірної України Богдан Михайличенко став найкориснішим гравцем стартового поєдинку Ліги націй проти Швейцарії (2:1).

Дебютант національної команди і автор асисту під час переможного голу набрав 339 балів за оцінками InStat, що є найкращим показником серед гравців двох команд, пише "Команда №1".

До теми: Ліга націй: результати матчів 3 вересня

За 90 хвилин Михайліченко виконав 86 ТТД з браком 15%, виграв дев'ять єдиноборств з 13-ти, зробив три вдалі обведення, чотири рази вступив у відбір, зробив сім перехоплень і вісім підбирань.

У трійку кращих футболістів матчу по InStat Index також увійшли Андрій Ярмоленко (329 балів) і Олександр Зінченко (328 балів).

Україна – Швейцарія: головне

3 вересня збірна України з футболу зіграла зі Швейцарією у матчі Ліги націй УЄФА. У важкому поєдинку "синьо-жовті" вибороли перемогу – 2:1.

Україна взяла три очки у важкому матчі. Близько години ігрового часу пройшли під абсолютну диктовку Швейцарії, однак заключна третина зустрічі відбулася в рівній боротьбі.

Красень-гол Олександра Зінченка дозволив команді Андрія Шевченка з перемоги стартувати в елітному дивізіоні Ліги Націй, а вже 6 вересня "жовто-синіх" чекає поєдинок проти Іспанії. Швейцарія в цей же день буде протистояти Німеччині.