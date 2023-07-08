Лучший бомбардир Зари заинтересовал клуб Чемпионшипа: форварда планирует перехватить Шахтер
Источник:ТаТоТаке
Бывший тренер Зари Патрик ван Леувен реанимировал карьеру Назария Русина. Нападающий снова вернулся в топ-бомбардиров и попал на карандаш ряда клубов.
Английский Сандерленд заинтересован в подписании нападающего Зари и сборной Украины Назария Русина. Об этом сообщает ТаТоТакое.
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Варианты для Русина
В прошлом чемпионате Сандерленд финишировал на 6 месте в Чемпионшипе – втором по силе дивизионе Англии. "Черные коты", которые 6 раз становились чемпионами Британии, ставят своей целью вернуться в АПЛ. Помочь Сандерленду выполнить задание должен украинский форвард.
Это не единственный вариант продолжения карьеры нападающего. Новый наставник Шахтера Патрик ван Леувен, прекрасно знающий возможности Русина, желает видеть Назария в составе "горняков".
Русин в Заре
- Напомним, что в начале прошлого сезона Назарий Русин стал полноценным игроком Зари. По данным Transfermarkt, луганчане заплатили за форварда 250 тысяч евро
- Под руководством ван Леувена игра Русина засияла новыми красками. 24-летний нападающий стал лучшим бомбардиром Зари в прошлом чемпионате. На его счету 13 точных выстрелов в 30 матчах.
- Любопытно, что голландец часто использовал Назария не на его родной позиции центрфорварда, а вингера.
- Итогом успешного сезона стал вызов Русина в лагерь сборной Украины.
- Отметим, что контракт Назария с луганчанами действует до 30 июня 2025 года. Трансферная стоимость составляет 2 миллиона евро.