Анатолию Трубину приписывают интерес со стороны не только Интера, но и двух топов АПЛ – Мансити да Челси. Однако заинтересованность итальянского клуба наиболее реальна.

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Срна: Он вратарь будущего

Спортивный директор Шахтера Дарио Срна прокомментировал информацию о заинтересованности "нерадзурри" к их воспитаннику. Функционер "горняков" назвал Трубина один из лучших вратарей Европы. В своем возрасте (1 год) Анатолий уже имеет за своей спиной большой багаж опыта (в том числе 17 сыгранных матчей в Лиге чемпионов), хотя еще достаточно молод.

Срна заверил, что Анатолий готов к переходу в большой клуб, назвав три страны – Италию, Англию и Францию. Бывший капитан Шахтера рассказал, при каких условиях Трубин перейдет в другую команду. Но точно цены за трансфер Анатолия Срна не стал называть.

Он вратарь будущего. У него много предложений, и мы общаемся со многими клубами, но все должны понимать одно: если он покинет Шахтер, он перейдет в топ-клуб по топ-цене. Как было с Мудриком и как будет в будущем с Судаковым, Бондаренко или Матвиенко. Те, кто хотят игрока, решают сколько предложить, а мы отвечаем, хороша эта сумма или нет. В настоящее время Трубин играет на чемпионате Европы (Украина уже проиграла Испании в 1/2 финала Евро-2023 – 24 Канал) и у него все хорошо в Украине. И есть интерес не только к нему, но и к трем другим топ-игрокам, о которых я упомянул и которые станут частью будущего европейского футбола,

– рассказал Срна.

Напомним, что ранее в СМИ фигурировала информация о больших финансовых прихотях "горняков", которые могут отозвать всех претендентов на 21-летнего голкипера сборной Украины.

Хотя перед этим сообщалось, что Интер готовы отдать за Анатолия Трубина. 15-20 миллионов евро. Также была информация о 10 миллионах. А это очень далеко от той цены, которую потом называли трансфером украинского голкипера.

По данным Transfermarkt, Трубин стоит 22 миллиона евро (самый дорогой футболист УПЛ) Также отметим, что агентство Трубина подтвердила интерес со стороны Интера. Однако для того чтобы приобрести Анатолия, нужно гарантировать ему статус первого номера в команде.

К слову. Контракт Трубина с Шахтером заканчивается 30 июня 2024 года. В прошлом сезоне-2022/2023 Анатолий отыграл в оранжево-черной футболке 38 матчей (14 "сухих"), в которых пропустил 40 голов.