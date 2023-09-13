Сорвал аплодисменты новых одноклубников: Русин забил волевой гол на тренировке Сандерленда – видео

Украинский форвард Назарий Русин готовится к дебюту за свою новую команду. Нападающий уже успел провести первую тренировку на базе Сандерленда.

Английский Сандерленд спустя 13 дней после подписания презентовал украинского форварда Назария Русина. Сразу после официальной церемонии украинец отправился на первую тренировку.

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Назарий сразу же влился в коллектив и заслужил уважение партнеров за свои бойцовские качества. В одном из эпизодов тренировки форвард до конца поборолся за мяч и в подкате отправил полосатого в маленькие ворота.

Такие действия новичка вызвали восхищение у новых одноклубников Русина, наградивших его аплодисментами.

Видео гола Русина на тренировке

Напомним, что Сандерленд в последний день летнего трансферного окна объявил о подписание Русина. За трансфер украинца "черные коты" заплатили Заре 2,5 миллиона евро. Из-за трудностей с оформлением документов Назарий только 13 сентября был представлен в качестве игрока Сандерленда.

Дебют украинского форварда ожидается 16 сентября, когда Сандерленд в матче 6-го тура Чемпионшипа будет играть на выезде против КПР.