Англійський Сандерленд лише через 13 днів після підписання презентував українського форварда Назарія Русина. Одразу після офіційної церемонії українець вирушив на перше тренування.

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Назарій одразу влився в колектив та заслужив повагу партнерів за свої бійцівські якості. В одному з епізодів тренування форвард до кінця поборовся за м'яч і в підкаті відправив смугастого в маленькі ворота.

Такі дії новачка викликали захоплення в нових одноклубників Русина, які нагородили його оплесками.

Відео голу Русина на тренуванні

Нагадаємо, що Сандерленд в останній день літнього трансферного вікна оголосив про підписання Русина. За трансфер українця "чорні коти" заплатили Зорі 2,5 мільйони євро. Через труднощі з оформенням документів Назарій лише 13 вересня був презентований в якості гравця Сандерленда.

Важливо! Дебют українського форварда очікується 16 вересня, коли Сандерленд в матчі 6-го туру Чемпіоншипу гратиме на виїзді проти КПР.