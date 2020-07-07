Настоящий патриот: Кличко рассказал, какой бой стал самым важным в карьере
Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко рассказал о важнейшем поединке в его карьере. Он выделил бой против австралийца Алекса Леапаи, который состоялся в апреле 2014 года.
Откровенно этим поделился Владимир Кличко в своем Instagram.
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Позиция Кличко
По его словам, несмотря на далеко не самое громкое имя соперника, как признался украинец, это противостояние было самым важным для него в карьере.
Своей победой Кличко хотел подбодрить земляков, ведь на тот момент Украина оказалась в сложной политической ситуации и боролась за целостность своих территорий.
Кличко подписал, что эта фотография была сделана в 2014 году перед боем с Алексом Леапаи.
Этот поединок был важным во многих аспектах в связи с событиями в Украине. Мой брат Виталий был и продолжает находиться в эпицентре этой ситуации,
– отметил Владимир.
Он хотел продемонстрировать яркое выступление, чтобы поднять дух украинцев.
Добавим, что Кличко ранее поделился с болельщиками своими тренировками. Боксер заинтриговал очередной фотографией, которая может намекать о возвращении на ринг.
Возвращение Владимира Кличко на ринг
- Владимир Кличко завершил карьеру боксера в августе 2017 года. Последний бой украинец провел 29 апреля 2017 года, в нем Кличко техническим нокаутом проиграл Энтони Джошуа.
- После этого в СМИ появлялись слухи якобы Кличко планирует вернуться на ринг.
- Кличко не давал прямого ответа на вопрос о возобновлении карьеры. Владимир говорил, что готов вернуться на ринг ради рекорда.
- Украинец якобы хочет побить рекорд Джорджа Формана, который стал самым старшим чемпионом мира в 55 лет.