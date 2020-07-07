Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко рассказал о важнейшем поединке в его карьере. Он выделил бой против австралийца Алекса Леапаи, который состоялся в апреле 2014 года.

Откровенно этим поделился Владимир Кличко в своем Instagram.

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Позиция Кличко

По его словам, несмотря на далеко не самое громкое имя соперника, как признался украинец, это противостояние было самым важным для него в карьере.

Своей победой Кличко хотел подбодрить земляков, ведь на тот момент Украина оказалась в сложной политической ситуации и боролась за целостность своих территорий.

Кличко подписал, что эта фотография была сделана в 2014 году перед боем с Алексом Леапаи.

Этот поединок был важным во многих аспектах в связи с событиями в Украине. Мой брат Виталий был и продолжает находиться в эпицентре этой ситуации,

– отметил Владимир.

Он хотел продемонстрировать яркое выступление, чтобы поднять дух украинцев.

Добавим, что Кличко ранее поделился с болельщиками своими тренировками. Боксер заинтриговал очередной фотографией, которая может намекать о возвращении на ринг.

Возвращение Владимира Кличко на ринг