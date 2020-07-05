Спарринговать с Кличко – это безумие: Хантер о безумном боксе украинца
Супертяжеловес из США Майкл Хантер (18-1-1, 12 КО) вспомнил свое пребывание в лагере Владимира Кличко. Американец был шокирован боксерскими умениями украинцам.
После спарринга с Кличко он признался, что знал, кто будет фаворитом в поединке Владимир Кличко – Дэвид Хэй, цитирует SkySports.
Читайте также: "Доктор Стальной Молот" возвращается ?: Владимир Кличко заинтриговал возвращением на ринг
Тогда Владимир уже был ветераном, но мог выдержать все 12 раундов, а я боксировал на любительском уровне. Когда спарринговал с украинцем, то был шокирован его силой в руках.
Хантер рассказал, что с Владимиром на ринге было очень сложно иметь дело. Он легко находил свободные места для ударов. Американец знал, что когда Кличко оденет 10-унцивые перчатки, у Хэя не будет другого выбора, кроме как бегать вокруг украинца.
Кто такой Майкл Хантер
Американский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой весовой категории, участник Олимпийских игр 2012 года. Последний бой провел в ноябре 2018 года. В профессиональной карьере провел 17 боев, из которых 11 раз побеждал нокаутом. Американец потерпел лишь одно поражение.
Кличко – Хэй: главное
- Поединок в супертяжелом весе, на кону которого стояли титулы WBA super, IBF, WBO, IBO.
- Бой состоялся 2 июля 2011 года на Имтех Арене в Гамбурге.
- Поединок завершился победой Владимира Кличко единогласным решением судей.
- Для Хэя джеб Владимира Кличко стал серьезным препятствием. Скорость британца не помогла ему переиграть техничность украинца.
- На конференции после боя Хэй заявил, что перед поединком повредил мизинец поэтому это не позволило ему провести бой на высшем уровне. Это заявление вызвало бурю критики в адрес британца.
- В целом, бой собрал аудиторию около 500 миллионов людей по всему миру.