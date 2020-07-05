Супертяжеловес из США Майкл Хантер (18-1-1, 12 КО) вспомнил свое пребывание в лагере Владимира Кличко. Американец был шокирован боксерскими умениями украинцам.

После спарринга с Кличко он признался, что знал, кто будет фаворитом в поединке Владимир Кличко – Дэвид Хэй, цитирует SkySports.

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Тогда Владимир уже был ветераном, но мог выдержать все 12 раундов, а я боксировал на любительском уровне. Когда спарринговал с украинцем, то был шокирован его силой в руках.

Хантер рассказал, что с Владимиром на ринге было очень сложно иметь дело. Он легко находил свободные места для ударов. Американец знал, что когда Кличко оденет 10-унцивые перчатки, у Хэя не будет другого выбора, кроме как бегать вокруг украинца.

Кто такой Майкл Хантер

Американский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой весовой категории, участник Олимпийских игр 2012 года. Последний бой провел в ноябре 2018 года. В профессиональной карьере провел 17 боев, из которых 11 раз побеждал нокаутом. Американец потерпел лишь одно поражение.

Кличко – Хэй: главное