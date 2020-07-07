Колишній чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі українець Володимир Кличко розповів про найважливіший поєдинок у його кар'єрі. Він виділив бій проти австралійця Алекса Леапаї, який відбувся у квітні 2014 року.

Відвертістю поділився Володимир Кличко у своєму Instagram.

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Позиція Кличка

За словами, попри далеко не найгучніше ім'я його суперника українець зізнався, що це протистояння було найважливішим для нього у кар'єрі.

Своєю перемогою Кличко хотів підбадьорити земляків, адже на той момент Україна опинилася у складній політичній ситуації і боролася за цілісність своїх територій.

Кличко підписав, що ця фотографія була зроблена в 2014 році перед боєм з Алексом Леапаї.

Цей поєдинок був важливим у багатьох аспектах у зв'язку з подіями в Україні. Мій брат Віталій був і продовжує перебувати в епіцентрі цієї ситуації,

– зазначив Володимир.

Він хотів продемонструвати яскравий виступ, щоб підняти дух українців.

Додамо. що Кличко раніше поділився з вболівальниками своїми тренуваннями. Боксер заінтригував черговою світлиною, яка може натякати про повернення на ринг.

Повернення Володимира Кличка на ринг