Справжній патріот: Кличко розповів, який бій став найважливішим у кар'єрі
Колишній чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі українець Володимир Кличко розповів про найважливіший поєдинок у його кар'єрі. Він виділив бій проти австралійця Алекса Леапаї, який відбувся у квітні 2014 року.
Відвертістю поділився Володимир Кличко у своєму Instagram.
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Позиція Кличка
За словами, попри далеко не найгучніше ім'я його суперника українець зізнався, що це протистояння було найважливішим для нього у кар'єрі.
Своєю перемогою Кличко хотів підбадьорити земляків, адже на той момент Україна опинилася у складній політичній ситуації і боролася за цілісність своїх територій.
Кличко підписав, що ця фотографія була зроблена в 2014 році перед боєм з Алексом Леапаї.
Цей поєдинок був важливим у багатьох аспектах у зв'язку з подіями в Україні. Мій брат Віталій був і продовжує перебувати в епіцентрі цієї ситуації,
– зазначив Володимир.
Він хотів продемонструвати яскравий виступ, щоб підняти дух українців.
Додамо. що Кличко раніше поділився з вболівальниками своїми тренуваннями. Боксер заінтригував черговою світлиною, яка може натякати про повернення на ринг.
Повернення Володимира Кличка на ринг
- Володимир Кличко завершив кар'єру боксера у серпні 2017 року. Останній бій українець провів 29 квітня 2017 року, у якому Кличко технічним нокаутом програв Ентоні Джошуа.
- Після цього у ЗМІ з'являлися чутки буцімто Кличко планує повернутися у ринг.
- Кличко не давав прямої відповіді на запитання про відновлення кар'єри. Володимир говорив, що готовий повернутися у ринг заради рекорду.
- Українець начебто хоче побити рекорд Джорджа Формана, який став найстаршим чемпіоном світу у 55 років.