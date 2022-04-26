Терлюга: У россиян – праздники, у украинцев – трагедии каждый день

Одесситка подтвердила всем, почему она номер один в рейтинге весовой категории до 55 килограммов. Анжелика Терлюга поблагодарила всех за поддержку и в очередной раз прокомментировала ужасы, которые захватчики делают в Украине.

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За день до финала Терлюги русская армия обстреляла ее родной город. Ракета попала в жилой дом. В результате чего погибла журналистка, ее 3-месячный младенец и мама.

Каратистка пообещала отдать все заработанные призовые нужды украинцев, которые мужественно борются против оккупантов.

У них нет Бога, у них нет сердца и души, у них нет чувств, они продолжают поддерживать войну против Украины и радоваться кровавым трофеям, украденным из наших домов. Украинцы храбрые и мы не перестанем бороться с беззаконием и безобразием! Мы сейчас одна большая семья. И я пытаюсь помочь своей стране в это тяжелое время. Все призовые деньги от соревнований пойдут на то, чтобы помочь украинцам победить в этой войне и выжить,

– написала победительница Премьер-лиги.

Терлюга во время первых обстрелов была в Одессе, но со временем уехала за границу, чтобы приносить Украине победы на спортивном фронте.

Перед поездкой в ​​Португалию Анжелика одержала победу на чемпионате Франции.

Полный текст публикации из инстаграммы Терлюги

Трудно объяснить все, что я чувствую... Так сложно находиться здесь, на соревнованиях, в момент, когда самые близкие люди в опасности. Каждую секунду мысленно я с мужем, моей семьей и друзьями.

За день до финала, в субботу, российская армия атаковала мой город – Одессу, ракета попала в здание, где погибли мирные жители. Один из них – 3-месячный ребенок и произошло это на Пасху. У россиян – праздники, у украинцев – трагедии каждый день.

Каждый день нас убивают.

Они убивают жестоко и с применением насилия!

Они воруют из наших домов.

Каждый день они рушат нашу страну.

Они увлекают нашу землю.

Они оккупируют наши города.

Заставляют "любить свой русский мир" или убивают.

У них нет Бога, у них нет сердца и души, у них нет чувств, они продолжают поддерживать войну против Украины и радоваться "кровавым трофеям", украденным из наших домов. Мы все умоляем мировую общественность, о том, что нам нужна помощь, чтобы прекратить убивать украинский народ!!! Украинцы храбрые и мы не перестанем бороться с беззаконием и безобразием!!! Мы сейчас одна большая семья. И я пытаюсь помочь своей стране в это тяжелое время. Все призовые деньги пойдут на то, чтобы помочь украинцам победить в этой войне и выжить. Также я очень благодарна всем, кто помог мне с этим соревнованием, тренировками и помог моей стране в это тяжелое время. Береги вас Бог! Спасибо каратэ-семьи!