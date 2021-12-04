Наставник сборной Украины Кортес стал лучшим тренером мира-2021

Новоиспеченный тренер женской сборной Украины по футболу Луис Кортес получил награду от IFFHS. Испанский специалист был признан лучшим наставником мира в 2021 году.

Ему и его Барселоне не было равных

Международная организация футбольной истории и статистика (IFFHS) отметила работу Луиса Кортеса в 2021 году. Испанский наставник пришел к рулю женской сборной Украины после победы с Барселоной в Лиге чемпионов.

Вот так Тренер женской сборной Украины по футболу претендует на награду лучшему наставнику ФИФА

35-летний специалист стал лучшим тренером 2021 года, получив 175 баллов. Наставник на своей странице в твиттере написал пост благодарности.

Спасибо IFFHS за эту награду как лучшему тренеру женского клуба мира в 2021 году. Спасибо персоналу и игрокам Барселоны за невероятный сезон,

– написал Кортес



Луис Кортес / Фото IFFHS

Отличный сезон для Кортеса

Испанский наставник привел Барселону к победе в Лиге чемпионов. В финале каталонский клуб переиграл Челси со счетом 4:0. Интересно, что именно тренер лондонской команды Эмма Хейз замкнула тройку голосования за лучшего наставника.

Благодаря этому УЕФА признала испанца лучшим тренером женских команд в сезоне-2020/2021, а также в 2021 году он получил награду "Лучший тренер" в Испании.

Тренер имеет возможность получить еще одно отличие от ФИФА.

Пришел поднимать сборную Украины