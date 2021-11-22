Претенденты на награду

Луис Кортес попал в список пяти номинантов на награду. Его конкурентами в борьбе за победу являются:

Петеп Герхардссон – сборная Швеции

Эмма Хейз – сборная Швеции

Беверли Пристман – сборная Канады

Сарина Вигман – сборная Нидерландов / сборная Англии

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Стоит добавить, что Луис Кортес лишь 17 ноября официально возглавил женскую сборную Украины по футболу. Поэтому на сайте ФИФА возле его имени стоит отметка Барселона.

Важно! Голосование за лучшего тренера женской команды начнется 10 декабря на сайте ФИФА. Церемония награждения состоится 17 января 2022 года.

Что стоит знать о Луисе Кортесе

В женской команде этого клуба он работал с 2009 года. В 2019 году стал главным тренером. В 2020 и 2021 году он оформил золотой дубль с командой, выиграв чемпионат и Кубок Испании. Кроме того, в 2020 году Барселона выиграла и Суперкубок Испании.

Едва ли не самым большим достижением стала победа Барселоны под его руководством в финале женской Лиги чемпионов в 2021 году. В 2019 году команда тоже играла в финале, но проиграла Лиону.

Благодаря этому в 2021 году Луис Кортес получил звание лучшего тренера женских команд по версии УЕФА.

Украина под руководством Кортеса

Пока сборная Украины не провела ни одного матча под руководством нового тренера. В понедельник, 22 ноября, команда начала подготовительный сбор перед матчами квалификации ЧМ-2023 против Шотландии и Венгрии.

26 ноября украинки на выезде сыграют с Шотландией, а 30-го – также в гостях с Венгрией. Первый поединок состоится в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк" (начало – в 21.35 по киевскому времени). Свой второй матч подопечные Луиса Кортеса проведут в Кишварде на местном стадионе "Варкерт" (начало – в 19:00 по киевскому времени).

Пока после двух сыгранных туров наша команда один раз победила (Фарерские острова) и еще один раз уступила (Испания).