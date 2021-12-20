Наследники Марадоны выставили на онлайн-аукцион вещи аргентинца: что продали

В Аргентине прошел аукцион, на котором наследники легендарного футболиста Диего Марадоны продавали его вещи. В общей сложности было выставлено около 90 предметов, которые принадлежали легендарному футболисту.

После трех часов проведения аукциона было продано вещей на 26 тысяч долларов. Самыми дорогими лотами стали картины и изображения Марадоны, за которые удалось выручить более 9 тысяч долларов. Также были проданы игровые и памятные футболки аргентинца и многое другое.

К слову Марадону похоронили без сердца, – аргентинский журналист поделился загадочными деталями.

Что не удалось продать

Покупателей не заинтересовала двухкомнатная квартира футболиста со стартовой ценой 65 тысяч долларов, а также дом, который подарил Марадона своим родителям (начальная цена – 900 тысяч долларов).

Автомобили футболиста Hyundai 2015 за 38 тысяч долларов и два BMW за 240 тысяч и за 170 тысяч долларов также не нашли своих покупателей.

Почему умер Диего Марадона