Наследники Марадоны выставили на онлайн-аукцион вещи аргентинца: что продали
Источник:Tyc Sports
В Аргентине прошел аукцион, на котором наследники легендарного футболиста Диего Марадоны продавали его вещи. В общей сложности было выставлено около 90 предметов, которые принадлежали легендарному футболисту.
После трех часов проведения аукциона было продано вещей на 26 тысяч долларов. Самыми дорогими лотами стали картины и изображения Марадоны, за которые удалось выручить более 9 тысяч долларов. Также были проданы игровые и памятные футболки аргентинца и многое другое.
К слову Марадону похоронили без сердца, – аргентинский журналист поделился загадочными деталями.
Что не удалось продать
Покупателей не заинтересовала двухкомнатная квартира футболиста со стартовой ценой 65 тысяч долларов, а также дом, который подарил Марадона своим родителям (начальная цена – 900 тысяч долларов).
Автомобили футболиста Hyundai 2015 за 38 тысяч долларов и два BMW за 240 тысяч и за 170 тысяч долларов также не нашли своих покупателей.
Почему умер Диего Марадона
- Сердце легенды футбола остановилось 25 ноября 2020 года. Причиной смерти стал острый отек легких, вызванный обострением хронической сердечной недостаточности. Его сердце было вдвое больше нормального.
- Перед этим Диего перенес операцию на мозге. Марадона покинул этот мир в возрасте 60 лет.