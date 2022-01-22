Футболист пошел в подкат и, видимо, повредил ногу. На 41-й минуте защитник попросил замену и, прихрамывая, покинул поле.

К слову Владислав Дубинчак: кто заменит Миколенко в Динамо

Точный диагноз повреждения и сроки восстановления будут известны позже.

Что известно о Дубинчаке