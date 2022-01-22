Футболист пошел в подкат и, видимо, повредил ногу. На 41-й минуте защитник попросил замену и, прихрамывая, покинул поле.
К слову Владислав Дубинчак: кто заменит Миколенко в Динамо
Точный диагноз повреждения и сроки восстановления будут известны позже.
Что известно о Дубинчаке
- 23-летний Дубинчак – воспитанник Динамо. Второй сезон подряд футболист находился в аренде в Днепре-1.
- В составе Динамо Владислав до сих пор не дебютировал.
- Возвращение Дубинчака в Динамо связано с тем, что киевский клуб отпустил Виталия Миколенко в английский Эвертон.
- Владислав Дубинчак на год старше, чем Виталий Миколенко. Преемнику последнего уже полных 23 года. К тому же Владислав на 7 сантиметров ниже Виталия – 173 сантиметра против 180 сантиметров. Поэтому воздушные дуэли – не самая сильная сторона Дубинчака. Он выигрывает только 43% борьбы на втором этаже. Однако есть показатели, в которых Владислав уже превзошел Миколенко.