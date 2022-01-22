Футболіст пішов у підкат і, мабуть, пошкодив ногу. На 41-й хвилині захисник попросив заміну і накульгуючи покинув поле.

До слова Владислав Дубінчак: хто замінить Миколенка у Динамо

Точний діагноз пошкодження та терміни відновлення будуть відомі пізніше.

Що відомо про Дубінчака