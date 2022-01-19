Шанс закрепиться в основе Динамо

Руководство киевского клуба сразу после трансфера Миколенко вернуло из аренды Владислава Дубинчака, чтобы последний с первой командой отправился на сборы. И вот пока Виталий не слишком удачно дебютировал в АПЛ (ливерпульские журналисты поставили одну из самых низких оценок украинцу в проигранном матче Эвертона с Норвичем), уже экс-защитник Днепра-1 попробует поразить Мирчу Луческу на тренировочном сборе.

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"Я постепенно буду закрепляться в Динамо. Конечно, готов к ответственности. Я уже не молодой парень, у меня есть определенный опыт за плечами, поэтому, повторюсь, буду делать все возможное, чтобы закрепить место в составе за собой", – цитирует игрока официальный сайт Динамо.

Так, Владислав Дубинчак на год старше, чем Виталий Миколенко. Преемнику последнего уже полных 23 года. К тому же Владислав на 7 сантиметров ниже Виталия – 173 сантиметра против 180 сантиметров. Поэтому воздушные дуэли – не самая сильная сторона Дубинчака. Он выигрывает только 43% борьбы на втором этаже. Однако есть показатели, в которых Владислав уже превзошел Миколенко.

Преимущества Владислава Дубинчака

Владислав Дубинчак, в отличие от Виталия Миколенко, значительно активнее идет в дриблинг. 67 попыток за первую часть чемпионата Украины против 32 у новичка Эвертона. И самое интересное, что по данным InStat, у экс-игрока Днепра-1 успешность дриблинга на хорошем уровне – 60%.



Владислав Дубинчак / Фото СК Днепр-1

Еще в одном аспекте во время атаки Владислав Дубинчак и вообще лучший в УПЛ. Так, он выполнил больше всего точных навесов – 29. А это в среднем почти два точных за игру – 1,81. В общем Владислав выполнил 100 верховых подач, что в два раза больше, чем Миколенко. Поэтому при почти одинаковом количестве поединков в УПЛ (16 у Дубинчака и 15 у Миколенко) Владислав отличился 4 ассистами, а Виталий тремя. Небольшое, но преимущество на стороне экс игрока Днепра-1.

Не проседают показатели Дубинчака и во время оборонительных действий. InStat подает, что защитник выигрывает 65% единоборств (эту категорию компания подает, как цепкость). Также Владислав хорошо проявляет себя и в переходных фазах и во время прессинга. 64% успешных действий защитник выполняет в игре без мяча, когда нужно давить на соперника.

Минусы преемника Миколенко

Самым большим недостатком Владислава Дубинчака можно назвать отсутствие международного опыта. Против команд из-за пределов Украины он играл только на молодежном уровне. Так, защитник сборной прошел все от U-17 до U-21. На клубном уровне международный опыт получил только в Юношеской лиге УЕФА. В то время как Виталий Миколенко сыграл 32 поединка в еврокубках и 21 матч за национальную сборную.



Статистика выступлений Владислава Дубинчака / Скриншот Transfermarkt

Далеко не самая сильная сторона Владислава Дубинчака – игра в обороне во время стандартов. Здесь партнерам придется играть "за себя и за того парня". Только 26% успешных действий у Владислава. Такую статистику приводит InStat.

Однако Мирча Луческу рассчитывает на защитника. "Разговор с Мистером был о моей роли в команде. Его слова меня очень порадовали. Не буду рассказывать, что именно он говорил, но это были хорошие слова", – приводит слова защитника сайт Динамо.



Владислав Дубинчак на сборах с Динамо / Фото ФК Динамо Киев

Стать полноценной заменой Виталию Миколенко в Динамо и убедить Мирчу Луческу в том, что позиция левого защитника не нуждается в усилении, Владислав Дубинчак попытается на тренировочных сборах. И дебютировать за первую команду киевлян уже в весенней части украинской Премьер-лиги.

Остап Нетахата