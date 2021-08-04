Украинец Насибов – серебряный призер Олимпиады-2020 по греко-римской борьбе
Источник:24 канал
Украинец Парвиз Насибов провел финальную схватку за "золото" Олимпиады-2020 по греко-римской борьбе. 22-летний Насибов принес Украине вторую серебряную награду в Токио.
Еще одно "серебро"
22-летний украинский борец Парвиз Насибов (до 67 килограммов) в ожесточенной схватке пробился в финал Олимпийских игр. Соперником украинца в борьбе за звание олимпийского чемпиона стал иранец Мохаммад Реза Гераи.
Достойно внимания Это все для Украины, – борец Насибов о ярком выходе в финал Олимпиады
Украинец первым поставил на колено соперника, но иранец уверенно действовал в защите. Первый балл судьи отдали Гераю, украинцу поставили в партер. Иранец выполнил действие, но судьи не засчитали его. За неоправданный челлендж один балл отдали украинцу.
Гераи воспользовался ошибкой Насибова и повел в счете 3:1. Первый период завершился с преимуществом в пользу борца из Ирана. Уже на первых секундах второго периода украинец снова пропустил атаку – 7:1. Владимир Шацких, тренер Парвиза, пытался оспорить оценку. Но судьи отдали еще одно очко сопернику – 8:1.
Соперник заработал еще одно очко – 9:1. Парвиз Насибов – серебряный призер Олимпийских игр. Это второе "серебро" Украины на Олимпиаде-2020 в Токио.
Путь Насибова на Олимпиаде-2020
- В первой схватке Насибов уничтожил борца из Дании Фредерика Бьеррехуса. Украинец отдал сопернику лишь одно очко (5:1).
- В 1/4 финала Парвиз соревновался против представителя ОКР Артема Суркова. Первый балл во встрече выиграл соперник. Далее украинец получил два очка, но судьи отменили его результативное действие. Однако во втором периоде Парвиз все-таки сравнял цифры на табло. По истечении шести минут счет был 1:1, но победа в схватке была присуждена Насибову, поскольку он взял балл последним.
- Полуфинальный поединок стал одним из самых драматичных столкновений в Токио. Украинец совершил камбэк с 0:6. Парвиз не сложил руки и сократил преимущество до 4:6. В последние секунды 22-летний борец из Украины пошел в атаку и вырвал победу у соперника из Египта Мохамеда Ибрагима Эль-Сайеда (7:6).