"Я люблю Украину"

Украинец уступая в счете сумел все же вырвать победу у египтянина 7:6. Парвиз Насибов противостоял не только сопернику, но и судье, который принимал довольно странные решения. После поединка 22-летний украинец не мог сдержать эмоций и слез радости.

Как это было Насибов будет соревноваться за "золото" Олимпиады-2020 по греко-римской борьбе

Парвиз признался, что прошел сложный путь к Олимпиаде. Все родные и знакомые болеют за спортсмена дома. Насибов признался в любви к Украине.

Эти слезы, которые я не могу сдержать. Большое спасибо всей Украине. Я люблю эту страну. Это все для Украины. Мне нечего сказать. Слава богу, что он меня наградил такой победой. Чем сложнее победа, тем она слаще. Я не могу сдержать эмоции,

– рассказал борец.

"Не нужно тянуть украинцев"

Также спортсмен поблагодарил свою семью, девушку и тренера Владимира Шацкого: "Этот человек заставил меня поверить в себя. Эта вера будет у меня еще долго. Я буду радовать, многого добьюсь".

Насибов отметил, что в Украине нет такого финансирования, чтобы тянуть наших борцов, но украинцам этого не нужно: "Украина – сильный народ, мы победили".

Не забыл Парвиз передать привет Азербайджану. 22-летний борец отметил, что Азербайджан и Украина – его любимые страны. Теперь украинец настраивается на финал.

После схватки у меня много сил, будто их никто и не забирал. Но против меня боролся чемпион мира. Силы еще есть, что может быть лучше. Выше Олимпийских игр ничего нет,

– подытожил триумфатор.

Свой финал Парвиз Насибов проведет в среду, 4 августа. Схватки будут начинаться с 12:15. В борьбу за "золото" пробился еще один украинец Жан Беленюк (87 килограммов).