Наши мысли с народом Украины, – легенда Баварии Кан начал сбор средств для украинцев

Оливер Кан выразил поддержку Украине. Легендарному немецкому голкиперу сложно смотреть, как убивают украинский народ.

Кан: Эту войну нужно прекратить

Генеральный директор мюнхенской Баварии Оливер Кан не прошел остронь ужаса, который происходит в Украине после вторжения российских войск. Бывший голкипер признался, что не ожидал увидеть подобную войну в Европе.

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Канн призвал Россию принести войну в соседней стране.

Со всеми ужасающими образами войны, которые вы видите ежедневно, очень трудно сосредоточиться на футболе. Никто из нас не мог представить, что мы снова увидим нечто подобное в Европе. Эту войну нужно прекратить! Наши мысли с народом Украины,

– написал Кан на своей странице в твиттере.

Легендарный страж ворот инициировал сбор средств для Украины. В Баварии вместе с детской организацией пожертвовали 100 тысяч евро для украинского народа.

Украине чувствует поддержку от Баварии

Стадион мюнхенского клуба был подсвечен цветом украинского флага.

Капитаны Баварии выводят команду с сине-желтой повязкой. Один из лидеров мюнхенцев Роберт Левандовски неоднократно выражал поддержку Украине и призвал Россию прекратить войну.

Перед матчем против Байера организовала сразу несколько акций в поддержку Украины. В центральном круге баннер "Стоп войне", экраны, рекламные щиты и угловые флажки были сине-желтого цвета, а футболисты вышли в синих и желтых куртках.

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