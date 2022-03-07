Кан: Цю війну треба припинити

Генеральний директор мюнхенської Баварії Олівер Кан не пройшов остронь того жаху, який відбувається в Україні після вторгнення російських військ. Колишній голкіпер зізнався, що не очікував побачити такої війни у Європі.

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Кан закликав Росію припинити війну у сусідній країні.

З усіма жахливими образами війни, які ви бачите щоденно, дуже важко зосередитися на футболі. Ніхто з нас не міг уявити, що ми знову побачимо щось подібне в Європі. Цю війну треба припинити! Наші думки з народом України,
– написав Кан на своїй сторінці у твітері.

Легендарний страж воріт ініціював збір коштів для України. У Баварії разом із дитячою організацією пожертвували 100 тисяч євро для українського народу.

Україні відчуває підтримку від Баварії

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