Кан: Цю війну треба припинити
Генеральний директор мюнхенської Баварії Олівер Кан не пройшов остронь того жаху, який відбувається в Україні після вторгнення російських військ. Колишній голкіпер зізнався, що не очікував побачити такої війни у Європі.
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Кан закликав Росію припинити війну у сусідній країні.
З усіма жахливими образами війни, які ви бачите щоденно, дуже важко зосередитися на футболі. Ніхто з нас не міг уявити, що ми знову побачимо щось подібне в Європі. Цю війну треба припинити! Наші думки з народом України,
– написав Кан на своїй сторінці у твітері.
Легендарний страж воріт ініціював збір коштів для України. У Баварії разом із дитячою організацією пожертвували 100 тисяч євро для українського народу.
Україні відчуває підтримку від Баварії
- Стадіон мюнхенського клубу був підсвічений кольорами українського прапора.
- Капітани Баварії виводять команду з синьо-жовтою пов'язкою. Один із лідерів мюнхенців Роберт Левандовський неодноразово висловлював підтримку Україні та закликав Росію припинити війну.
- Перед матчем проти Баєра організувала одразу декілька акцій на підтримку Україні. У центральному колі банер "Стоп війні", екрани, рекламні щити та кутові прапорці були синьо-жовтих кольорів, а футболісти вийшли у синіх та жовтих куртках.
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