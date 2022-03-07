Кан: Эту войну нужно прекратить Генеральный директор мюнхенской Баварии Оливер Кан не прошел остронь ужаса, который происходит в Украине после вторжения российских войск. Бывший голкипер признался, что не ожидал увидеть подобную войну в Европе. Смотрите такжеРоссийские оккупанти обстреляли домашний стадион Десны в Чернигове Канн призвал Россию принести войну в соседней стране. Со всеми ужасающими образами войны, которые вы видите ежедневно, очень трудно сосредоточиться на футболе. Никто из нас не мог представить, что мы снова увидим нечто подобное в Европе. Эту войну нужно прекратить! Наши мысли с народом Украины, – написал Кан на своей странице в твиттере. Легендарный страж ворот инициировал сбор средств для Украины. В Баварии вместе с детской организацией пожертвовали 100 тысяч евро для украинского народа. Украине чувствует поддержку от Баварии Стадион мюнхенского клуба был подсвечен цветом украинского флага. Капитаны Баварии выводят команду с сине-желтой повязкой. Один из лидеров мюнхенцев Роберт Левандовски неоднократно выражал поддержку Украине и призвал Россию прекратить войну. Перед матчем против Байера организовала сразу несколько акций в поддержку Украины. В центральном круге баннер "Стоп войне", экраны, рекламные щиты и угловые флажки были сине-желтого цвета, а футболисты вышли в синих и желтых куртках. Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!