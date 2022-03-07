Генеральный директор мюнхенской Баварии Оливер Кан не прошел остронь ужаса, который происходит в Украине после вторжения российских войск. Бывший голкипер признался, что не ожидал увидеть подобную войну в Европе.

Смотрите также Российские оккупанти обстреляли домашний стадион Десны в Чернигове

Канн призвал Россию принести войну в соседней стране.

Со всеми ужасающими образами войны, которые вы видите ежедневно, очень трудно сосредоточиться на футболе. Никто из нас не мог представить, что мы снова увидим нечто подобное в Европе. Эту войну нужно прекратить! Наши мысли с народом Украины,

– написал Кан на своей странице в твиттере.