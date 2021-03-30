Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина высказалась о вакцинации. Теннисистка заявила, что не будет спешить с вакцинацией.

Несколько друзей сказали, что стоит еще немного подождать

Свитолина рассказала, что думала о вакцинации, однако несколько ее друзей посоветовали подождать.

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Я думала о том, чтобы вакцинироваться, но несколько моих друзей сказали мне, что стоит еще немного подождать, чтобы посмотреть, какой будет ситуация, потому что, очевидно, что возникают случаи с побочными эффектами. Если честно я не знаю,

– сказала 25-летняя теннисистка.

Свитолина заявила, что у нее была возможность вакцинироваться от коронавируса. Впрочем, теннисистка считает, что это не решит проблемы во время мирового тура.

"Я знаю, что у меня был такой шанс и я могла бы сделать прививку в течение нескольких недель, но я подумаю об этом. С другой стороны, это не особо в чем поможет, потому что в любом случае нужно будет оставаться на обязательном 24-часовом карантине, который существует в Турах, когда ты приезжаешь на соревнования", – отметила Елена.

Также Свитолина считает, что период тестирования вакцин был коротким.

"Хорошо, пусть от этого симптомы будут меньше, но все равно есть шанс заразиться. Поэтому сегодня практически не имеет смысла делать это, если период тестирования был настолько коротким. Я, наверное, еще подожду", – резюмировала Свитолина.

Что известно о вакцинации в Украине

По данным Минздрава, по состоянию на 29 марта в Украине первую дозу вакцины получили 212 896 человек. Только два человека получили вторую дозу вакцины.

Украина получила только вакцины двух компаний – AstraZeneca (вакцина разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca, приобретенная в Индии) и китайской Sinovac Biotech.

По состоянию на 25 марта, в Украине зафиксировали 587 легких случаев побочных реакций на препарат Covishield (AstraZeneca).

По словам санврача Виктора Ляшко, после вакцинации от коронавируса могут возникать побочные эффекты:

покраснение в месте укола;

незначительное повышение температуры;

появление папул в месте инъекции.



Сравнение вакцин от COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала