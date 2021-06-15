На ничью с Россией не стоит надеяться, наша цель – выиграть, – финский футболист

Сборные Финляндии и России, которые по-разному стартовали на Евро-2020, встретятся в рамках второго тура группы B. Финская сборная хочет победить россиян и гарантировать себе участие в плей-офф.

Финляндию ожидает большая игра

Полузащитник сборной Финляндии Йони Кауко поделился мыслями в преддверии матча с командой России.

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Футболист заявил, что финны уверены в своих словах и рассчитывают на победу против России.

Уверены в своих силах после победы над датчанами. И нас, и сборную России ожидает большая игра. Особенно с учетом результатов первых матчей. Будет непросто, но мы будем бороться так же, как и против датчан, и постараемся победить. Наша цель – всегда выигрывать, не стоит надеяться на ничью в матче против россиян,

– сказал Кауко на пресс-конференции.

Как финны и россияне стартовали на Евро-2020

Сборная Финляндии дебютировала на Евро-2020. Команда Маркку Канерва победила сборную Дании благодаря голу Йоэля Похьянпало.

Следует заметить, что поединок омрачил жуткий инцидент с игроком Дании Кристианом Эриксеном. Он потерял сознание из-за остановки сердца.

Матч был прерван в первом тайме при счете 0:0. Почти через 2 часа поединок возобновили и финны одержали победу. Состояние Эриксена стабильное.

Вместе с тем Россия в первой игре бесславно проиграла Бельгии. Бронзовые призеры чемпионата мира разгромили россиян со счетом 3:0.

Поединок Финляндия – Россия начнется в 16:00.