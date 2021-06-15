Фінляндію чекає велика гра

Півзахисник збірної Фінляндії Йоні Кауко поділився думками напередодні матчу з командою Росії.

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Футболіст заявив, що фіни впевнені у своїх словах і розраховують на перемогу проти Росії.

Впевнені у своїх силах після перемоги над данцями. І нас, і збірну Росії чекає велика гра. Особливо з урахуванням результатів перших матчів. Буде непросто, але ми станемо боротися так само, як і проти данців, і постараємося перемогти. Наша мета – завжди вигравати, не варто сподіватися на нічию в матчі проти росіян,

– сказав Кауко на пресконференції.

Як фіни та росіяни стартували на Євро-2020

Збірна Фінляндії дебютувала на Євро-2020. Команда Маркку Канерва перемогла збірну Данії завдяки голу Йоеля Пох'янпало.

Слід зауважити, що поєдинок затьмарив моторошний інцидент з гравцем Данії Крістіаном Еріксеном. Він втратив свідомість через зупинку серця.

Матч був перерваний у першому таймі за рахунку 0:0. Майже через дві години поєдинок відновили й фіни здобули перемогу. Стан Еріксена наразі стабільний.

Натомість Росія у першій грі безславно програла Бельгії. Бронзові призери чемпіонату світу розгромили росіян з рахунком 3:0.

Поєдинок Фінляндія – Росія розпочнеться о 16:00.