Украина намного сильнее России
Боярский, который является преданным фанатом российского Зенита, поражен выступлением Украины в матче с Нидерландами. Артист убежден, что Украина победила бы Россию.
Стоящее Российская полиция забрала флаг у болельщика во время просмотра матча Евро-2020
Конечно, Украина намного сильнее России! Они потрясающе играли с Нидерландами. Матч был чудо! Я позавидовал, как играла Украина! Замечательно! Если бы мы играли с Украиной, то продули бы непременно,
– сказал Боярский.
Как Украина и Россия стартовали на Евро-2020
- Сборная России свой первый матч сыграла 12 июня. Россияне встретились с бронзовыми призерами чемпионата мира-2018 – бельгийцами.
- Поединок завершился убедительной победой Бельгии – 3:0. Следует отметить, что россияне проиграли без шансов – всего один удар в створ ворот за весь поединок.
- В воскресенье, 13 июня, в борьбу на Евро-2020 вступила Украина, которая встречалась с Нидерландами.
- После перерыва украинцы пропустили два быстрых гола. Но команда Андрея Шевченко не сложила оружие и отыгралась. К сожалению, Нидерланды вырвали победу в конце матча (3:2).