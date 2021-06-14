Украина намного сильнее России

Боярский, который является преданным фанатом российского Зенита, поражен выступлением Украины в матче с Нидерландами. Артист убежден, что Украина победила бы Россию.

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Конечно, Украина намного сильнее России! Они потрясающе играли с Нидерландами. Матч был чудо! Я позавидовал, как играла Украина! Замечательно! Если бы мы играли с Украиной, то продули бы непременно,

– сказал Боярский.

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