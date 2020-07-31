Итальянский "Наполи" официально объявил о подписании контракта с нападающим Виктором Осимхеном. В свое время нападающий забивал в ворота сборной Украины.

О подписании соглашения "Наполи" с Осимхеном сообщает официальный сайт клуба.

Примечательно Кабмин назвал требования для возвращения зрителей на стадионы

Сумма трансфера, который "Наполи" заплатил за нигерийского нападающего французскому "Лиллю", не сообщается. Однако итальянские СМИ сообщают о сумме от 50 до 81 миллиона евро. При том, что "Лилль" может получить различные бонусы за игрока.

Эта покупка рекордная в истории "Наполи". До этого рекорд удерживал трансфер Гонсало Игуаина за 39 миллионов евро, который итальянский совершил в 2014 году.

Что касается Виктора Осимхена, то он выступает за сборную Нигерии. Именно он в товарищеском матче против сборной Украины 10 сентября 2019 года на "Днепр-Арене" забил в ворота нашей команды с пенальти. Этот матч закончился вничью 2:2.

Что следует знать о Викторе Осимхене