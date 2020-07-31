"Наполи" за рекордную сумму купил нападающего Осимхена, который забивал сборной Украины
Итальянский "Наполи" официально объявил о подписании контракта с нападающим Виктором Осимхеном. В свое время нападающий забивал в ворота сборной Украины.
О подписании соглашения "Наполи" с Осимхеном сообщает официальный сайт клуба.
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Сумма трансфера, который "Наполи" заплатил за нигерийского нападающего французскому "Лиллю", не сообщается. Однако итальянские СМИ сообщают о сумме от 50 до 81 миллиона евро. При том, что "Лилль" может получить различные бонусы за игрока.
Эта покупка рекордная в истории "Наполи". До этого рекорд удерживал трансфер Гонсало Игуаина за 39 миллионов евро, который итальянский совершил в 2014 году.
Что касается Виктора Осимхена, то он выступает за сборную Нигерии. Именно он в товарищеском матче против сборной Украины 10 сентября 2019 года на "Днепр-Арене" забил в ворота нашей команды с пенальти. Этот матч закончился вничью 2:2.
Что следует знать о Викторе Осимхене
- Он родился 29 декабря 1998 года в Лагосе, Нигерия. Футболом занимался в местной команде "Страйкер".
- В начале 2017 года перешел в немецкий "Вольфсбург" за 3,5 миллиона евро. Всего за команду сыграл 16 матчей, забитыми голами не отметился.
- Летом 2018 года на год отправился в аренду в бельгийский "Шарлеруа". Там он сумел проявить свой бомбардирский талант – 20 голов в 35 матчах.
- "Шарлеруа" воспользовался возможностью выкупить его контракт за 3,5 миллиона евро, сразу же продал нападающего во французский "Лилль" за 21,5 миллиона евро. В новой команде он за 38 матчей забил 18 голов, в том числе дважды в Лиге чемпионов.
- За сборную Нигерии Осимхен сыграл 10 матчей, забив 4 гола.