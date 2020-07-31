В Кабинете Министров Украины рассматривают варианты возвращения зрителей на стадионы. Но для этого выставили ряд требований.

С 1 августа вступает в силу постановление Кабинета Министров №641 "Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории со значительным распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2". Согласно документу, адаптивный карантин в Украине продлен до 31 августа 2020 года.

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В зависимости от эпидемиологической ситуации все регионы будут разделены на несколько зон: зеленую, желтую, оранжевую и красную по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19. Ограничения будут действовать на всех уровнях, включая "зеленый". Среди обязательных требований:

ношение масок в общественных местах,

проведение массовых мероприятий только при условии пребывания не более 1 человека на 5 квадратных метров,

заполненность кинотеатров – не более, чем на 50%,

перевозки пассажиров только на сидячих местах.

Наиболее жесткий карантин будет действовать в "красной зоне".

Возвращение зрителей на стадионы

В Украине начнется постепенное вовлечение зрителей на футбольные матчи при соблюдении ряда карантинных требований. Основными требованиями являются:

заполнение секторов стадиона зрителями не более чем на 25 процентов,

соблюдение социальной дистанции,

обеспечение наличия дезинфекторов на стадионах,

проведение термоскрининга на входе.

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