Кабмин назвал требования для возвращения зрителей на стадионы
В Кабинете Министров Украины рассматривают варианты возвращения зрителей на стадионы. Но для этого выставили ряд требований.
С 1 августа вступает в силу постановление Кабинета Министров №641 "Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории со значительным распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2". Согласно документу, адаптивный карантин в Украине продлен до 31 августа 2020 года.
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В зависимости от эпидемиологической ситуации все регионы будут разделены на несколько зон: зеленую, желтую, оранжевую и красную по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19. Ограничения будут действовать на всех уровнях, включая "зеленый". Среди обязательных требований:
- ношение масок в общественных местах,
- проведение массовых мероприятий только при условии пребывания не более 1 человека на 5 квадратных метров,
- заполненность кинотеатров – не более, чем на 50%,
- перевозки пассажиров только на сидячих местах.
- Наиболее жесткий карантин будет действовать в "красной зоне".
Возвращение зрителей на стадионы
В Украине начнется постепенное вовлечение зрителей на футбольные матчи при соблюдении ряда карантинных требований. Основными требованиями являются:
- заполнение секторов стадиона зрителями не более чем на 25 процентов,
- соблюдение социальной дистанции,
- обеспечение наличия дезинфекторов на стадионах,
- проведение термоскрининга на входе.
Матчи со зрителями в Украине: главное
- С начала введения карантина в Украине запретили матчи со зрителями. А потом и проведение самых матчей. Пауза в чемпионате была с 15 марта по 30 мая.
- После возобновления чемпионата матчи происходили без зрителей с большими ограничениями.
- Только на матчи плей-офф УПЛ позволили пустить зрителей на трибунах. Одно из главных требований – не более 25% посетителей, соблюдение социальной дистанции, ношение масок. Максимум собрал финальный матч плей-офф УПЛ на НСК "Олимпийский" 29 августа между "Колосом" и "Мариуполем", на который пришло более 5 тысяч болельщиков