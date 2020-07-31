"Наполі" за рекордну суму купив нападника Осімхена, який забивав збірній України
Італійський "Наполі" офіційно оголосив про підписання контракту з нігерійським нападником Віктором Осімхеном. Свого часу нападник забивав у ворота збірної України.
Про підписання угоди "Наполі" з Осімхеном повідомляє офіційний сайт клубу.
Варте уваги: Кабмін назвав вимоги для повернення глядачів на стадіони
Суму трансферу, який "Наполі" заплатив за нігерійського нападника французькому "Ліллю", не повідомляється. Однак італійські ЗМІ повідомляють про суму від 50 до 81 мільйона євро. При цьому що "Лілль" може отримати різноманітні бонуси за гравця.
Ця покупка є рекордною в історії "Наполі". До цього рекорд утримував трансфер Гонсало Ігуаїна за 39 мільйонів євро, який італійський здійснив у 2014 році.
Щодо Віктора Осімхена, то він виступає за збірну Нігерії. Саме він у товариському матчі проти збірної України 10 вересня 2019 року на "Дніпро-Арені" забив у ворота нашої команди з пенальті. Цей матч закінчився внічию 2:2.
Що варто знати про Віктора Осімхена
- Він народився 29 грудня 1998 року в Лагосі, Нігерія. Футболом займався у місцевій команді "Страйкер".
- На початку 2017 року перейшов у німецький "Вольфсбург" за 3,5 мільйона євро. Загалом за команду зіграв 16 матчів, забитими голами не відзначився.
- Влітку 2018 року на рік відправився в оренду в бельгійський "Шарлеруа". Там він зумів проявити свій бомбардирський талант – 20 голів в 35 матчах.
- "Шарлеруа" скористався можливістю викупити його контракт за 3,5 мільйони євро, одразу ж продавши нападника у французький "Лілль" за 21,5 мільйона євро. У новій команді за 38 матчів він забив 18 голів, у тому числі двічі в Лізі чемпіонів.
- За збірну Нігерії Осімхен зіграв 10 матчів, забивши 4 голи.