Італійський "Наполі" офіційно оголосив про підписання контракту з нігерійським нападником Віктором Осімхеном. Свого часу нападник забивав у ворота збірної України.

Про підписання угоди "Наполі" з Осімхеном повідомляє офіційний сайт клубу.

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Суму трансферу, який "Наполі" заплатив за нігерійського нападника французькому "Ліллю", не повідомляється. Однак італійські ЗМІ повідомляють про суму від 50 до 81 мільйона євро. При цьому що "Лілль" може отримати різноманітні бонуси за гравця.

Ця покупка є рекордною в історії "Наполі". До цього рекорд утримував трансфер Гонсало Ігуаїна за 39 мільйонів євро, який італійський здійснив у 2014 році.

Щодо Віктора Осімхена, то він виступає за збірну Нігерії. Саме він у товариському матчі проти збірної України 10 вересня 2019 року на "Дніпро-Арені" забив у ворота нашої команди з пенальті. Цей матч закінчився внічию 2:2.

Що варто знати про Віктора Осімхена