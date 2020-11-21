В воскресенье, 22 ноября, "Наполи" примет "Милан" в рамках чемпионата Италии. Букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу в этой встрече.

К этому матчу "Милан" подходит в роли лидера чемпионата. За семь матчей команда одержала пять побед, и лишь дважды сыграла вничью. Правда два ничейных результата команда получила дома. И если ничью 3:3 с "Ромой" еще можно объяснить, то ничья 2:2 с "Вероной" не слишком поддается пониманию. Да и спаслись "россонери" лишь в компенсированное арбитром время, когда Ибрагимович все-таки забил (до этого в этом матче он не реализовал пенальти).

Насчет Ибрагимовича. У него сейчас невероятная голевая серия в чемпионате Италии. Он забивал в каждом матче Серии A в этом сезоне, в котором выходил на поле. Таких матчей уже пять, а у нападающего восемь забитых голов. Учитывая, что в предыдущем сезоне он забил в двух последних турах чемпионата, то у него семь подряд матчей с забитыми голами. И по этому показателю он обошел другую легенду "Милана" Андрея Шевченко (у него было шесть подряд матчей с забитыми голами).



Но и "Наполи" не такой уж и простой соперник. Команда пока занимает третье место, отставая от "Милана" лишь на два очка. И если бы не неожиданное поражение дома от "Сассуоло", то команда могла быть и выше. Здесь также стоит добавить, что "Наполи" засчитали техническое поражение за матч против "Ювентуса". Все из-за того, что команда так и не смогла выехать на игру. Запретили ей покидать город власти Неаполя.

Поэтому в этом матче можно ожидать ожесточенной борьбы. И явного фаворита встречи нет. Это подтверждают и коэффициенты букмекеров на этот матч. В Marathonbet на победу "Наполи" выставили коэффициент 2,25. На победу "Милана" стоит коэффициент 3,38. Ничья в матче – 3,82.

Стоит добавить, что такие высокие коэффициенты на этот матч объясняются тем, что в Marathonbet выставили нулевую маржу на эту игру. Что это такое и как оно влияет на сумму выигрыша – читайте по ссылке.

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И "Наполи", и "Милан" немало забивают – 15 и 16 голов соответственно. И не меньше пропускают – по семь голов каждая. Поэтому и в этом матче можно ожидать голы. Ставка "ТБ 2,5" – лишь 1,72. В противовес "ТМ 2,5" – аж 2,375.

И именно гол Ибрагимовича является наиболее вероятным в этом матче – 2,20 на то, что швед отличится в воротах соперника. Из игроков "Наполи" больше всего шансов – у Дриса Мертенса (2,60) и Ирвинга Лосано (2,80).